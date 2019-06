WALSH, Andrée Auger



Au CHSLD de Fargy, le 29 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Andrée Auger, épouse de feu monsieur Lewis Walsh. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Judy (Laura Lefrançois-Huot), ses 6 petits-enfants : Katriana, Danik, Jennily, Billy Jay, Félixia, Miko et leur père François Payette; les membres de sa belle-famille : Burthy (François), Robert (Pierrette), Norman (Thérèse), Mabel et Françoise Lecours; ainsi que ses neveux, nièces, parents, ami(e)s et voisins. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Fargy pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262, ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.