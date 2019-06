Courir pour offrir une chance à des jeunes défavorisés

Dany Pelletier avait deux ambitions dans la vie : avoir un travail et la santé. Il dit avoir dévié de sa voie quelques fois, il a même frôlé l’aide sociale à l’âge de 18 ans, mais il y est parvenu. Il est facteur pour Postes Canada depuis près de 20 ans et cumule les implications sociales et les défis sportifs.

« Je marche en moyenne 17 kilomètres par jour [comme facteur] et je m’adonne à la course depuis un an et demi. La course, c’est différent. Je ne me considère pas nécessairement [comme] une personne en forme. J’ai de l’endurance, du cœur et de la volonté », dit-il.