Erik Karlsson et le Canadien: «ça pourrait fonctionner»

La machine à rumeurs s’est emballée, mardi, lorsque le quotidien Ottawa Sun a avancé que Montréal pourrait être une destination possible pour Erik Karlsson. Selon le journaliste Don Brennan, un mariage entre le défenseur et le Canadien pourrait être des plus heureux.

Brennan a également invoqué qu’un retour à Ottawa n’était pas impossible pour Karlsson, qui a disputé la dernière campagne avec les Sharks de San Jose.

«Je pense qu’il aimerait revenir avec les Sénateurs dans des conditions différentes, a souligné Brennan, mercredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Je pense que la situation entourant le propriétaire de l’équipe [Eugene Melnyk] ne mène pas à ça. Mais qui sait?

«Je ne sais pas comment les négociations se sont déroulées la dernière fois avec les Sénateurs. Je pense qu’elles ont été brèves. Les Sénateurs ont supposément déposé une offre que Karlsson n’a pas vraiment considérée. [...] Maintenant, s’il y a intérêt du Canadien, je pense que ça pourrait fonctionner.»

Toutefois, Karlsson peut prétendre à un salaire astronomique. Selon Brennan, lors des négociations avec les Sénateurs, le défenseur voulait être l’arrière le mieux payé de la Ligue nationale. Mais avec ce qui s’est passé la saison dernière à San Jose, la valeur du Suédois aurait diminué selon le journaliste.

«Je ne pense pas que sa valeur a augmenté, a confié Brennan. Le problème, ce sont les blessures qu’il a subies au pied, à la cheville, au tendon d’Achille et la saison dernière, à l’aine. Il n’a joué que 53 parties [en 2018-2019]. Il était évident de constater qu’il avait de la difficulté en séries éliminatoires. Et ça s’est rendu à un point où il ne pouvait plus jouer. Aux dernières nouvelles, il considérait une intervention chirurgicale lors de la saison morte.»

«Supposément, les Sénateurs lui ont offert une entente de huit ans et plus de 80 millions $. [...] Je ne pense pas qu’il vaut ça. Dépendamment des termes, je pense que ce pourrait être près de 7 millions $.»