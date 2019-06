La Galerie du Meuble rajeunit

En entrant à La Galerie du Meuble de la rue de Courcelette, les clients sont aussitôt accueillis au cœur du nouvel Espace des Milléniaux, sous une mezzanine dévoilant de façon spectaculaire le deuxième étage du magasin. Le décor rénové a précieusement conservé ses styles industriel, moderne et historique, aujourd’hui vivifiés!

Des meubles tendance, répondant aux critères de confort et de beauté des familles et des jeunes professionnels, ont pris possession du rez-de-chaussée. Offerts «à des prix d’attaque», affirme Luc St-Cyr, président de La Galerie du Meuble, ils inspirent des scènes de la vie quotidienne, à travers lesquelles se reconnaîtra la jeune génération.

Photo Stevens LeBlanc

Meubles d'ici

L’ouverture du nouveau centre de distribution à Vanier ayant permis la récupération de 15 000 à 18 000 pieds carrés à l’étage du magasin, les créations québécoises signées Trica, Romano, Verbois, Huppé et Mobican y ont trouvé un espace bien à elles. «On croit beaucoup à l’industrie locale», souligne M. St-Cyr.

Même les experts de la Galerie du Meuble n’hésitent pas à dessiner eux-mêmes une pièce de mobilier, qui sera ensuite fabriquée par des artisans d’ici, afin qu’elle réponde exactement aux besoins des clients en matière de design, de confort et de prix.

Photo Stevens LeBlanc

Espaces créatifs

En combinant l’Espace des Milléniaux et celui réservé aux mobiliers d’ici, à ses grandes marques très convoitées et son Espace Confort (meubles inclinables), La Galerie du Meuble offre «une expérience client différente aux consommateurs, qui recherchent -maintenant un décor plus éclectique», explique M. St-Cyr.

Ouverts au mariage de meubles affichant des styles variés et des valeurs différentes, ils retrouvent cette diversité à La Galerie du Meuble, qui souhaite leur offrir «la plus grande sélection de meubles au Canada, dans le plus bel environnement et avec le plus de marques possible», soutient M. St-Cyr.

Photo Stevens LeBlanc

«On veut faire rêver le client et on l’accompagne dans ses projets», ajoute-t-il, en faisant référence aux Espaces créations dispersés dans le magasin, accueillant les consommateurs en quête d’une aide personnalisée. Et ce, que ce soit simplement pour choisir le fauteuil qui complétera l’aménagement d’une pièce ou pour la transformation entière de celle-ci.

Affluence de nouveautés

L’équipe de La Galerie du Meuble visitant huit à dix salons par année, les nouveautés affluent tous les mois à ses deux adresses (18, rue de Courcelette et 1215, boulevard Charest Ouest), dont les offres sont complémentaires. Alors deux visites s’imposent!

Photo Stevens LeBlanc

Aussitôt vendus, les produits toujours disponibles en inventaire se retrouvent rapidement dans leur nouveau décor, après avoir été bien examinés, puis livrés et installés chez leur propriétaire.

Photo Stevens LeBlanc

La force du groupe

La Galerie du Meuble fait partie du Groupe G2MC, qui compte aussi MUST Société, Jardin de ville, Maison Corbeil, Roche Bobois et, depuis peu, Home Société à Toronto, représentant une quinzaine de magasins. Le pouvoir d’achat du groupe permet «d’offrir les meilleurs produits, d’ici et d’ailleurs, aux consommateurs», se réjouit M. St-Cyr. S’approvisionnant directement à la source, sans intermédiaire, les clients profitent «des prix les plus justes possible», dit-il.

LA GALERIE DU MEUBLE en quelques chiffres

1956 : Fondation de La Galerie du Meuble sur Courcelette

1973 : Ouverture du magasin du boulevard Charest

2,1 : Le nombre de km séparant les deux magasins

Près de 2 M$ : L’investissement des rénovations effectuées depuis 2 ans

70 000 : Le nombre de pieds carrés que compte le magasin, rue de Courcelette