Le grand cirque des courses a-t-il autant de retombées?

Le Grand Prix du Canada attire chaque année les foules et les millions de dollars, mais des experts commencent à émettre des doutes quant aux retombées économiques évoquées par les organisateurs et les gouvernements.

Jusqu’à dimanche, des milliers de touristes, pour la plupart de l’extérieur du Québec, vont affluer vers Montréal à l’occasion de la grande fête de la Formule 1. Ils dépenseront en moyenne près de 1000 $ en hébergement, restaurants et sorties en tous genres.

« C’est l’événement touristique le plus important au Canada, et celui qui rapporte le plus en aussi peu de temps au Québec », se félicite Pierre Bellerose, porte-parole de Tourisme Montréal.