Le Mexique « veut un accord » sur l’immigration pour éviter les taxes (Trump)

Donald Trump a affirmé mercredi que le Mexique voulait « conclure un accord » sur l’immigration afin d’éviter des droits de douane américains, tandis que que la Maison Blanche posait ses conditions à quelques heures de négociations cruciales entre les deux pays.

« Le Mexique veut un accord, ils ont leur délégation qui vient négocier avec nous » à Washington, a déclaré le président américain depuis l’Irlande.

Si le Mexique n’arrête pas les migrants et les « drogues » qui arrivent via la frontière sud des États-Unis, « on ne pourra pas faire affaire, c’est très simple », a répété Donald Trump, qui prévoit d’imposer 5% de taxes sur toutes les importations mexicaines à partir de lundi.

Mais « je pense qu’ils veulent faire quelque chose et conclure un accord », a-t-il répété.

Le chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard devait rencontrer mercredi après-midi à Washington son homologue américain Mike Pompeo et le vice-président Mike Pence pour éviter les sanctions commerciales.

À quelques heures de l’échéance, le conseiller économique de la Maison Blanche Peter Navarro a posé trois conditions aux négociateurs mexicains.

« Ils peuvent s’engager à prendre tous les demandeurs d’asile et à leur appliquer les lois mexicaines qui sont bien plus strictes que les nôtres », a-t-il déclaré sur la chaîne CNN.

« Si tous les gens qui arrivent avec des scénarios pour demander l’asile (...) comprennent que cela ne va pas les mener aux États-Unis, mais qu’ils vont rester au Mexique », cela va tarir les flux migratoires, a-t-il prédit.

Le conseiller a également demandé à Mexico de renforcer sa frontière sud avec le Guatemala « plus courte » et « plus facile à surveiller » que celle avec les États-Unis. Enfin, il a exigé que le Mexique lutte contre la corruption de ses agents aux poste-frontières.

Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l’immigration un marqueur de sa présidence, accuse régulièrement le Mexique de laisser passer avec une certaine passivité les migrants originaires d’Amérique centrale faisant route vers les États-Unis.

Pour pousser Mexico à agir, il a régulièrement brandi la menace de taxes sur les importations. Vendredi, il a créé la surprise en se faisant plus concret: il a annoncé que les États-Unis appliqueraient à partir du 10 juin une taxe de 5% à tous les biens provenant du Mexique, qui pourrait augmenter progressivement jusqu’à 25% le 1er octobre.