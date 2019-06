Legault ne ferme plus la porte à un référendum pour un nouveau mode de scrutin

François Legault ne ferme plus la porte à tenir un référendum sur une réforme du mode de scrutin, mais rappelle à ses députés qu’ils doivent d’abord penser aux «intérêts du Québec» et pas au leur.

«Je suis à l’écoute de ce que disent les députés, les autres partis. On va essayer de faire le plus grand consensus possible», a affirmé le premier ministre mercredi.

«C’est un changement important. Si on met plusieurs sièges, entre 45 et 50, en candidats de liste, c’est un changement important. On peut comprendre que des personnes demandent un référendum», a-t-il ajouté.

Moins de trois semaines auparavant, M. Legault s’opposait pourtant à cette éventualité en marge d’une mission économique à New York. Questionné à plusieurs reprises sur le sujet, il fermait la porte à double tour. «On n’a jamais dit qu’il y aurait un référendum. Des groupes et des éditorialistes voudraient qu’il y en ait, mais nous, on s’est engagé à ce qu’il n’y en ait pas», disait-il.

Caucus houleux

La veille, le caucus de la CAQ s’est réuni pour discuter de la réforme du mode de scrutin. L’objectif: «que le résultat du nombre de sièges remporté par les partis soit plus représentatif du pourcentage de vote qui va à chaque parti», explique M. Legault.

Dans le fait, cela nécessite la fusion de circonscription de terrain et la création de circonscriptions de liste. Certains élus vivent de «l’anxiété» face à ce changement, reconnaît le premier ministre.

Il lance toutefois un message à ses ouailles qui pensent un peu trop à leur emploi. «Un de mes premiers mots au caucus mardi soir, ça a été de dire qu’il faut penser aux intérêts des Québécois et non aux intérêts de la CAQ», a-t-il dit.

Des députés ont pris la parole pour passer leur message. Nancy Guillemette, députée de Roberval, aimerait que les Québécois soient consultés pour ce changement important, a-t-elle affirmé aux journalistes à l’entrée du caucus caquiste.

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice en Mauricie, estime que la réforme du mode de scrutin ne fait pas partie des priorités. «Personne ne m’en parle», a-t-elle lancé.

D’autres ont fui les caméras pour éviter de répondre aux questions. De son côté, la ministre Sonia LeBel, responsable du dossier, dit être toujours en consultation.

Sur le fond, François Legault défend toujours la réforme. «Les gens veulent que leur vote compte davantage. Les gens veulent que les partis politiques travaillent davantage ensemble. Bien sûr que ça veut dire qu’il risque d’y avoir davantage de gouvernements minoritaires avec des partis qui travaillent ensemble, c’est en partie ce que la population veut», a-t-il dit.