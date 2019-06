Les Capitales perdent un quatrième match de suite

Après un début timide, les frappeurs de Québec se sont mis en marche à partir de la sixième manche, mardi. Les deux équipes se sont échangé des points en manches supplémentaires mais les Champions d’Ottawa ont réussi à avoir le dessus sur les Capitales avec une victoire de 9 à 7 en 13e manche, au Stade Canac.

Le lanceur partant des Capitales, Matt Marsh, a connu un excellent départ au monticule avant de connaître quelques difficultés en cinquième et sixième manche. Il a accordé quatre coups sûrs et deux points mérités aux joueurs des Champions lors de ces deux manches avant de céder sa place à Marvin Gorgas au début de la sixième.

Offensive en marche à partir de la sixième

L’artilleur partant d’office pour les Champions, Austin Chrismon, a été très bon devant les frappeurs des Capitales avant d’être généreux avec ceux-ci en sixième manche.

Tout a commencé avec le receveur Joe Lytle qui a soulevé les partisans avec un double permettant à son coéquipier David Salguiero de croiser le marbre pour une première fois dans le match. Lytle a encore une fois dominé au cercle des frappeurs avec trois coups sûrs et deux points produits.

En septième manche, l’attaque a poursuivi sur sa lancée avec JD Williams qui a permis à ses deux coéquipiers sur les sentiers de marquer, aidant ainsi Québec à créer l’égalité 4 à 4. Les Capitales ont bousillé une chance de prendre les devants en fin de huitième manche.

Salgueiro a été retiré sur des prises alors que trois joueurs des Capitales étaient présents sur les buts. Même scénario en neuvième, les Caps ne peuvent profiter des buts remplis pour sceller l’issue du match.

Des honneurs

Nouveau lanceur partant dans la rotation des Capitales cette saison, Marsh a été élu meilleur lanceur de la dernière semaine dans la ligue Can-Am. Il avait récolté la victoire face aux Jackals en allouant seulement deux coups sûrs et retiré six frappeurs sur des prises en six manches de travail lors de son dernier départ.

Le spécialiste des fins de matchs, Dustin Molleken, a quant à lui reçu le titre de joueur du mois de mai chez les Capitales. Le releveur de 35 ans a été utilisé pour six manches et un tiers et il a excellé avec quatre sauvetages et cinq frappeurs retirés.

Calepin de notes

Les Capitales jouaient encore sans les services du vétéran Canadien Tyson Gillies. Le voltigeur est toujours blessé à l’ischio-jambier et ratait un huitième match consécutif, mardi.

Le club vêtu de l’uniforme Bleu-Blanc-Jaune sera de retour en action mercredi soir, au Stade Canac, toujours face aux Champions pour le deuxième match de la série.