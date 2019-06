Les Capitales s’inclinent à nouveau en prolongation

L’équipe la plus titrée de la ligue Can-Am poursuit son difficile début de saison. Les Capitales de Québec ont perdu un cinquième match consécutif et subi une 14e défaite cette saison, cette fois-ci au compte de 6 à 3 en 10e manche, mercredi soir, au Stade Canac.

L’artilleur Lachlan Fontaine qui en était à sa première présence au monticule depuis le 25 mai dernier, a compliqué la tâche des Capitales en accordant quatre points, dont un circuit de deux points, en début de 10e manche. Les règlements de la prolongation permettent aux équipes d’avoir un coureur placé au deuxième but lors du début de chaque manche supplémentaire. L’équipe de Québec a répliqué avec un point, mais ce ne fut pas suffisant.

«Le résultat est décevant parce que notre lanceur partant a fait le travail. Habituellement, c’est une performance qui est suffisante pour faire gagner une équipe. Le piètre travail de notre défensive est venu tout bousiller, a dit le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini. Nous devons être meilleurs collectivement et c’est en équipe que nous allons sortir de cette léthargie.»

Le frappeur désigné Chris Shaw a envoyé Rian Kiniry au marbre à l’aide d’un simple en quatrième pour permettre aux Capitales d’ouvrir la marque. En fin de cinquième manche, le receveur Corey Bass a claqué une longue balle pour créer l’égalité 2 à 2. Ce fut les seuls points des représentants de la Vieille Capitale dans ce match.

Encore un bon départ pour Gélinas

Karl Gélinas (1-2) était au monticule pour son quatrième départ de la saison. Le vétéran de 13 saisons a encore passé de nombreuses manches sur la butte. En sept manches et un tiers de travail, celui qui est aussi entraîneur des lanceurs a accordé six coups sûrs et retiré cinq frappeurs sur des prises. Les seuls points qu’il a accordés c’est un circuit en quatrième manche alors qu’un joueur des Champions était déjà sur les sentiers.

Premier match pour Jackson

La nouvelle acquisition des Capitales, Jhalan Jackson, effectuait ses débuts dans l’uniforme Bleu-Blanc-Jaune. Fraîchement débarqué à Québec, Jackson était utilisé comme voltigeur droit. Le puissant cogneur a également été placé au quatrième rang de l’alignement des frappeurs du gérant Scalabrini.

Le nouveau venu a connu un premier match en deux temps. Il a été retiré sur des prises lors de trois de ses quatre présences au bâton, mais le voltigeur a aussi frappé un solide double dans la gauche en cinquième manche.

«Nous savions qu’il était rouillé, ça faisait un bout de temps qu’il n’avait pas frappé, mais nous savons qu’il sera bon dans cette ligue-là. Jusqu’à présent nous avons offert le meilleur spectacle et c’est un gars qui pourra nous aider à améliorer cet aspect-là», a souligné le gérant des Capitales.

Calepin de notes

Le joueur polyvalent d’avant-champ TJ White ratait un deuxième match consécutif après s’être blessé, dimanche dernier. White est entré en collision avec le voltigeur de centre alors qu’il tentait de capter un haut ballon. Le numéro 3 pourrait finalement rater de quatre à six semaines d’activités.

Les Capitales complètent leur série de trois matchs face aux Champions vendredi soir, au Stade Canac. Arik Sikula sera le lanceur partant pour la formation de Patrick Scalabrini.