Les Jays sont les Expos de 1976

La première année des Expos en 1969, les dirigeants avaient sélectionné au repêchage des vétérans. Les joueurs de la première année tels que Mack Jones, Rusty Staub, Coco Laboy et Claude Raymond ont permis aux partisans de vivre de beaux moments.

En 1970, ils avaient même atteint le chiffre magique de 70 victoires que le gérant Gene Mauch avait prédit pendant la saison hivernale.

En 1973, à la surprise de tout le monde, les Expos ont failli gagner le championnat de leur division. Sauf que ce n’était qu’un rêve de penser qu’ils étaient pour participer à une course au championnat l’année suivante. Le plan d’affaires du président des Expos à l’époque, John McHale, était de s’assurer de former un monde de département de recrutement et de développement des joueurs. Il avait mis en place un plan de cinq ans qui permettrait aux Expos de devenir une équipe formée de jeunes espoirs.

Ce plan quinquennal était sous la responsabilité de Mel Didier qui a accompli un travail phénoménal. Il a engagé des recruteurs exceptionnels.

Réseau de développement

La philosophie des Expos a été bien exécutée par Mel Didier. Commençons avec les choix au repêchage amateur. Le tout a commencé avec la sélection au premier tour du lanceur Steve Rogers. Ensuite, ce fut l’arrivée d’Ellis Valentine, Gary Carter, Larry Parish, Barry Foote, Warren Cromartie et Andre Dawson entre autres. Une fois les joueurs sélectionnés, il a mis en place un bon réseau de développement avec des équipes à Winnipeg, Québec et West Palm Beach.

Ensuite, il a engagé un personnel d’entraîneurs pour diriger les jeunes espoirs dans le réseau des filiales.

L’entraîneur des lanceurs Larry Bearnarth a fait carrière dans le baseball majeur. Karl Kuehl a été sans aucun doute l’un des meilleurs pour développer des joueurs. Le dernier et non le moindre, l’instructeur des frappeurs, Walt John Hriniak, est devenu quelques années plus tard le gourou pour enseigner l’art de frapper aux frappeurs du baseball majeur.

Grandir ensemble

Cela a porté ses fruits, car les Dawson, Foote, Rogers, Cromartie, Valentine, Parrish et Carter ont connu des saisons exceptionnelles à Québec au niveau AA. Ces joueurs ont grandi ensemble alors qu’ils ont appris à gagner et à perdre. Le fait le plus important, c’est qu’ils sont devenus des gagnants, des membres d’une famille comparables aux fameux mousquetaires : « Un pour tous, tous pour un ».

Au camp d’entraînement de 1976, le président des Expos, John McHale, a déclaré que c’était le début de la Phase 2 des Expos. La première année fut désastreuse, mais la suite fut très encourageante. Ces jeunes joueurs ont participé à des courses aux championnats de 1979 à 1984.

Cette année, c’est au tour des Blue Jays de vivre la même situation.

Vladimir Guerrero fils est l’Andre Dawson en puissance et le Gary Carter en popularité. Il y a plusieurs autres jeunes tels que les Biggio, Bichette et Tellez sans oublier Gurriel.

Les raretés dans le baseball majeur sont les lanceurs de qualité. Les Jays ne peuvent pas se permettre d’échanger les lanceurs Stroman et Sanchez pour des prospects. Si on se fie au succès que les Expos ont connu avec les jeunes, je crois que les Jays sont sur la bonne route.