Les Raptors reprennent les devants face aux Warriors

Les Raptors de Toronto ont profité de l’absence de Kevin Durant, Klay Thompson et Kevon Looney pour l’emporter 123 à 109 face aux Warriors de Golden State mercredi soir à Oakland et prendre les devants 2-1 dans la finale de la NBA.

Malgré les 47 points de Stephen Curry, sa meilleure performance en carrière en séries éliminatoires, les Warriors n’ont pas fait le poids face aux Raptors.

La formation canadienne a pris les devants 36 à 29 dès le premier quart et est restée aux commandes tout au long de la rencontre face aux Warriors, décimés par les blessures.

En avance 60 à 52 à la demie, les visiteurs ont creusé l’écart au troisième quart qu’ils ont dominé 36 à 31. Le quatrième engagement a encore une fois tourné à leur avantage (27 à 26).

Kawhi Leonard a une fois de plus mené les Torontois avec une production de 30 points. Danny Green a quant à lui racheté ses performances décevantes des derniers matchs en marquant 18 points et en réussissant six tirs de trois points. Kyle Lowry a également bien fait pour les Raptors en récoltant 23 points.

Le quatrième match de la finale sera disputé vendredi soir, à Oakland.