L’organisation criminelle démantelée à Laval était équipée pour la guerre

L’organisation criminelle de production et de trafic de stupéfiants démantelée mercredi par la police de Laval était équipée pour aller à la guerre. Pratiquement tous les suspects arrêtés étaient en possession d’une arme chargée, révèle le bilan de l’opération.

«On saisit souvent des armes de poing, mais dans ce cas-ci, à peu près tout le monde en avait. On a même saisi deux armes d’assaut. On parle d’armes de guerre», a indiqué en entrevue téléphonique Dany Gagnon, directeur adjoint aux enquêtes de la police de Laval.

La frappe de mercredi a permis l’arrestation de 14 suspects, qui devraient comparaître jeudi, au palais de justice de Laval.

Au total, les 20 perquisitions menées à Montréal, Laval, ainsi que dans diverses municipalités des Laurentides et de Lanaudière ont notamment permis la saisie de près d’un kilo de cocaïne, une once de crack, 19 kg de poudre de métamphétamine (permettant de produire 400 000 comprimés), huit armes de poing dont plusieurs étaient chargées, deux armes d’assauts – un AR-15 une arme de calibre .223 – , un fusil .12, une veste pare-balle, un silencieux et plusieurs centaines de munitions, de même que 30 000 $ en argent comptant.

«Pourquoi avaient-ils besoin d’être armés? Ça ne fait que mettre en contexte le potentiel de violence, ça vient légitimer notre travail», a noté Dany Gagnon.

L’enquête a permis d’établir que l’organisation criminelle chapeautée par les bandes de motards – les Hells Angels et leurs clubs supporters – œuvrait dans la production, la distribution et la vente de stupéfiants dans les régions de Laval, de Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, de l’Outaouais et de Québec.

Les accusés expédiaient plusieurs types de drogues à partir de différents comptoirs postaux, dont plusieurs situés à Laval. Ces colis devaient être expédiés aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, selon les autorités.

C’est d’ailleurs une saisie de près de 200 000 comprimés de Xanax survenue au mois de février 2018 qui a mis les policiers sur la piste de cette importante organisation.

«Quand on parle de Xanax et d’autres drogues de synthèse, on parle de stupéfiants qui sont faits par des pseudos chimistes avec des pseudos recettes dans des laboratoire insalubres», a dit l’assistant directeur aux enquêtes, très heureux de voir que tous les stupéfiants saisis ne se retrouveront pas dans nos rues.

Par ailleurs, l’opération de mercredi s’est déroulée un mois jour pour jour après le meurtre retentissant du mafieux Salvatore Scoppa, le 4 mai dernier, à l’intérieur de l’Hôtel Sheraton de Laval.

Un tireur armé d’un revolver avait vidé deux chargeurs sur sa victime avant de prendre la fuite. Le crime avait été commis sous les yeux horrifiés de plusieurs témoins. «Ce soir-là, on a même retrouvé un petit garçon de 8 ans, apeuré, qui pleurait dans les cuisines», a dit M. Gagnon, qualifiant ce crime «d’intolérable».

À la suite de ce meurtre, la police de Laval avait promis d’accentuer la pression sur le crime organisé afin de ramener un sentiment de sécurité chez ses citoyens.