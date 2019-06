Près de 3 M$ à Michelin

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont versé près de 3 M$ en trois ans à Movin’On, un événement « créé et inspiré » par le géant français du pneu Michelin.

La principale annonce de l’édition 2019, qui se tient jusqu’à demain à Montréal, est le pneu increvable et sans air Uptis, développé en collaboration avec General Motors.

D’autres multinationales françaises, dont la pétrolière Total, l’éditeur de logiciels Dassault Systèmes et l’exploitant de transport en commun Transdev profiteront également de l’événement pour tenir des conférences de presse.

Né en 1998 sous le nom de Challenge Bibendum, l’événement s’est tenu en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, au Japon et au Brésil. Il a lieu à Montréal depuis 2017.

« La tenue du sommet Movin’On à Montréal est une reconnaissance importante du leadership de la Ville en matière de mobilité, d’électrification et de transport intelligent », soutenait l’an dernier Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la métropole.

Des entreprises comme CGI, Bombardier et Énergir, ainsi que deux sociétés d’État, Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement, appuient également l’événement.