Quoi penser d’une clairvoyante?

Je suis dans une impasse sentimentale depuis six mois et une amie qui a déjà fait appel à une clairvoyante me conseille d’aller la voir pour m’orienter. Je ne sais pas trop quoi faire et je me suis demandé ce que vous en pensiez vous-même. Je sais qu’une des sœurs de ma mère en consultait une jadis, mais comme elle est décédée...