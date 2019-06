Réseau à large bande: investissement massif de la part de Cogeco Communications

MONTRÉAL – Cogeco Communications investira plus d’un milliard de dollars dans les quatre prochaines années pour étendre et améliorer son réseau de fibre optique et de câble requis pour l’internet haute vitesse au Québec et en Ontario.

La filiale de l’entreprise montréalaise, Cogeco Connexion, sera chargée d’atteindre la vitesse 1 Gbps. Elle veut ainsi être à la fine pointe de la technologie pour la diffusion de vidéo et préparer son entrée dans le marché des services sans-fil.

«Grâce à notre forte présence régionale qui s’est bâtie au cours des 60 dernières années, nous mesurons toute l’importance que revêt la connectivité internet à haute vitesse pour les collectivités et nous sommes très heureux de travailler en collaboration avec plusieurs villes et municipalités régionales de comté (MRC) dans le but d’étendre et de parfaire notre réseau afin d’offrir une connexion internet ultra rapide au plus grand nombre de résidents, familles et entreprises», a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco et Cogeco Communications, par communiqué, mercredi.

La compagnie estime qu’un meilleur réseau d’internet haute vitesse augmentera la compétitivité des entreprises situées dans des zones rurales et favorisera le développement régional au Québec et en Ontario.

Ses investissements seront appuyés par des fonds fédéraux et provinciaux provenant de programmes visant à accroître les réseaux à large bande ailleurs que dans les grands centres urbains.

«Nous accueillons favorablement l’engagement renouvelé des différents gouvernements visant à accélérer ce type d’investissement et comptons participer activement aux divers programmes gouvernementaux et incitatifs mis de l’avant afin de soutenir l’accès à l’internet haute vitesse dans les régions non et mal desservies», a précisé le président de Cogeco Communications.