Les restaurateurs de la Rive-Sud de Québec se mobilisent à nouveau, tout le mois de juin, cette année, pour la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis en participant au 4e Resto-Don. Pour chaque plat vedette vendu, un montant d’argent sera remis pour appuyer le développement du centre hospitalier. En trois ans, le Resto-Don a permis d’amasser près de 43 500 $ pour les projets permettant l’amélioration de l’offre de services et de soins en cancérologie à l’Hôtel-Dieu de Lévis. La liste complète des restaurateurs participants est disponible sur le site de la Fondation (restodon.fhdl.ca).

À guichets fermés

Photo courtoisie

La 15e Classique de golf interparcs industriels se tient ce matin, dès 10 h, au club de golf Royal Charbourg, sous la présidence d’honneur de Martin Simard, développement des affaires, les Industries Lam-é Inc. Le comité golf 2019 (photo) est fier du travail accompli puisqu’à nouveau, la Classique sera présentée à guichets fermés. De gauche à droite : Francis Carrier (Telus), Sergine Lécuyer (Desjardins Entreprises – Québec-Portneuf), Kevin Perron Frigon (GardaWorld), Martin Simard (Lam-é), Noël Lachance (Ceratec), Clément Forgues, responsable du comité Golf, Pierre Cassivi (PDG de parcsindustriels.ca), Martin Auclair (Lam-é), Demetre Triantafyllou (restaurant le Tuscanos), et Marie-Pier Genest (Morneau Shepell).

Centre mère-enfant Soleil

Photo courtoisie

Les animateurs du 32e Téléthon ont profité de leur passage dans la capitale nationale la fin de semaine dernière pour remettre, au nom d’Opération Enfant Soleil, une somme de 2 308 043 $ au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval. Ce montant contribuera à la réalisation de plusieurs grands projets pour le mieux-être des enfants de la province. Depuis 1988, près de 67 millions de dollars ont été remis à ce centre ainsi qu’à des organismes de la région. Sur la photo : Annie Brocoli et Maxime Landry, porte-paroles Opération Enfant Soleil, entourant Pierre Bolduc, président du CA d’Opération Enfant Soleil, Caroline Drolet, directrice clientèle, santé de la mère et de l’enfant du CHU de Québec-Université Laval, et Nathalie Larose, vice-présidente au développement corporatif à la Fondation du CHU de Québec.

Souvenirs d’une époque des Remparts 1969-1970

Photo courtoisie

La Confrérie des Amis du Québec a souligné récemment l’implication de son président, Jean Sawyer, dans l’organisation des diners de la Confrérie en relation avec le 50e anniversaire de la LHJMQ. Les trois activités présentées ont rassemblé joueurs, directeurs, journalistes et membres du personnel de l’époque des Remparts, saison 1969-70. La présence de Michel Brière, Réjean Giroux, Paul Larose, Pierre Chouinard, André Savard et Guy Lafleur lors de ces diners a été très appréciée par les membres de cette Confrérie. Sur la photo, de gauche à droite : Alexandre Paquet, vice-président, Jean Sawyer, président et Jacques Guay, directeur, de la Confrérie des Amis du Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Lacroix (photo), ex-hockeyeur professionnel natif de Lauzon (AMH-LNH) de 1967 à 1979, 74 ans... Eve Landry, comédienne québécoise (Unité 9), 34 ans... Marie-Claude Nadeau, astrologue depuis plus de 17 ans à l’émission Astromag de TéléMag Québec... Josée Turmel, entrepreneure en ligne, 52 ans... Pierre Bruneau, chef d’antenne au bulletin TVA 17 heures, 67 ans.... Sébastien Lefebvre, membre de Simple Plan, 37 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 juin 2018. Kate Spade (photo), 55 ans (née Katherine Noel Brosnahan), styliste américaine qui a créé son entreprise Kate Spade & Co... 2017. Andrew Cunningham, 67 ans, acteur anglais, marionnettiste, ventriloque et écrivain... 2016. Jerome Bruner, 100 ans, psychologue américain (psychologie cognitive)... 2014. Laurent Leblond, 76 ans, journaliste pendant 40 ans (Le Rimouskois, Progrès-Écho, et L’Avantage de Rimouski).