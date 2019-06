SPVQ: une faible majorité des policiers acceptent l’entente de principe

Les policiers de la ville de Québec ont accepté dans une faible majorité l’entente de principe négociée entre leur syndicat et la ville. Seulement 58% des policiers ont accepté le nouveau contrat de travail de cinq ans.

Le président de la fraternité Marc Richard, visiblement déçu de la tournure des événements, affirme que ses membres ont été inquiétés par la restructuration annoncée par la direction du SPVQ. Centralisation des postes, horaires de travail, ratio de congés, définition de tâches: plusieurs changements sont anticipés par les policiers.

«Le changement, les gens sont réticents. Il va falloir que la Ville de Québec prenne le message et il va falloir aplanir des choses. Il y a des réponses à donner à nos gens», croit le président du syndicat.

Ce dernier a d’ailleurs martelé à plusieurs reprises que près de la moitié des membres étaient insatisfaits de ce nouveau contrat et que la ville allait devoir s’adapter. «Il y a presque la moitié de nos gens qui ne sont pas prêts à embarquer dans une réorganisation policière.»

710 des 850 membres du syndicat ont exercé leur droit de vote mardi et mercredi.

Nouvelle centrale

Quant à la nouvelle centrale de police, la fraternité salue la décision de la Ville de l’installer au coin du boulevard Louis-XIV et de l’autoroute Laurentienne.

«On considère que c’est une bonne décision dans le sens que le terrain choisi est parfaitement central. En plus, il est situé à proximité du site qui avait été choisi initialement et qui n’était pas assez grand», souligne M. Richard.

La grandeur du terrain de 60 000 mètres carrés, soit trois fois plus que le site initial, permet aussi d’éliminer les inquiétudes des constables quant à la sécurité dans le stationnement.

«On n’aura plus à se soucier du fait que nos policiers devaient avoir des stationnements à l’extérieur de la centrale et doivent marcher et se mettent à risque. Avec la nouvelle centrale, c’est quelque chose qui s’est éliminé», ajoute le président de la fraternité.

Dans Victoria en attendant

Quant à la possible fermeture des centrales de La-Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg qui entrainerait le rapatriement des policiers dans la vétuste centrale Victoria en attendant le nouveau bâtiment, Marc Richard a dit être ouvert si le tout est fait dans la collaboration. Un comité paritaire a d’ailleurs été mis sur pied pour étudier la question, épineuse pour les policiers.

«C’est sur que le fait qu’on ait un terrain et un échéancier bientôt qui nous laisse voir le nouveau bâtiment, si on a besoin de mettre tout le monde ensemble, on va pouvoir tester la nouvelle structure et tranquillement l’adapter pour l’amener dans la nouvelle centrale», confie Marc Richard.