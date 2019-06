Top 5 des partys les plus hot en ville

Durant quatre jours, la métropole devient un véritable lieu de fête. Champagne, extravagance, robes chics, bolides et célébrités riment tous avec les soirées mondaines qui auront lieu durant les festivités du Grand Prix du Canada. De la mode aux voitures et à la gastronomie, voici un top 5 des partys les plus hot de la F1.

L’événement Le Grand Soir qui se déroulait au quai Alexandra se tient maintenant au flamboyant hôtel Four Seasons. Réelle tradition du début des festivités, cette 10e présentation exclusive convie plusieurs personnalités des affaires d’ici et d’ailleurs, des vedettes sportives et des stars québécoises. Cette soirée VVIP (Very, Very Important People) présentée par FIJI Water transportera les invités dans une ambiance élégante qui mêle glamour parisien et l’excentricité de New York.