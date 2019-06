Verstappen a changé les perceptions

Au même moment l’an dernier, Max Verstappen se faisait bombarder de questions sur son audace et ses accidents lors de ses courses. Certains observateurs le traitaient même de kamikaze. Depuis cette période, les perceptions ont changé à l’endroit du pilote de Red Bull.

À sa dernière présence sur le circuit Gilles-Villeneuve, il a obtenu la troisième place sur le podium.

« Au début de la dernière saison, ça n’allait pas vraiment bien, a indiqué mercredi Verstappen au représentant du Journal de Montréal. Parfois, c’était de la malchance. Je me retrouvais souvent dans une mauvaise position.

« C’est plaisant de ne plus avoir de questions au sujet de ma conduite. Je me concentre sur le fait de livrer la marchandise sur la piste. »

Verstappen connaît un très bon début de saison avec six top 5 en autant d’épreuves. Il a obtenu des podiums en Australie et en Espagne. Tout ça malgré la domination outrageuse de l’écurie Mercedes depuis le jour 1 du calendrier. Il aura encore le couteau entre les dents en fin de semaine à Montréal.

« Ma mentalité ne changera pas en prévision de la prochaine fin de semaine, a indiqué Verstappen. Je vais faire du mieux que je peux. »

Gasly et les rumeurs

Son coéquipier Pierre Gasly s’est présenté à Montréal avec des rumeurs de remplacement qui circulent déjà à son endroit. Même si ça le dérange, il ne le laisse pas paraître pour l’instant.

Il ne sait pas à quoi s’attendre de sa deuxième visite en sol montréalais.

« Je ne connais pas beaucoup cette piste, a-t-il reconnu. Je suis content de revenir ici, surtout avec une voiture qui pourrait être compétitive. On va essayer de poursuivre sur notre lancée de Monaco [4e place et le meilleur tour en course]. »

Au cours des dernières années, les Red Bull ont été en mesure de connaître du succès à Montréal. Daniel Ricciardo a notamment remporté la victoire en 2014.

« Ça ne me met pas de pression supplémentaire sur les épaules, a précisé Gasly. On va faire du mieux possible avec la voiture qu’on a. De reproduire ces excellents résultats serait une très bonne nouvelle. »