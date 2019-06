AVOINE, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 31 mai 2019, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Avoine, époux de madame Lise Gamache, demeurant à L'Islet. Originaire de Sainte-Perpétue, il était le fils de feu dame Marie-Anne Pellerin et de feu monsieur Laurent Avoine. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Jeanne Nadeau), sa sœur Claudette ainsi que sa nièce Nancy; de la famille Gamache, il était le beau-frère de : Francine (Claudel St-Pierre), Marielle (Gilles Beauchesne), Danielle (Marc Bouchard), Germain, Gaétan (Cécile Bonneau) et Sylvie (François Tardif). Sont aussi affectés par son départ ses autres neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel du CLSC et Centre d'hébergement de St-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.