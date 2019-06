DESROSIERS, Hervé



Au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Hervé Desrosiers, époux de dame Gabrielle Boutin, fils de feu madame Blanche Bélanger et feu monsieur Hector Desrosiers. Il demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de Beaumont, au 60, chemin du Domaine, Beaumont, le samedi 8 juin 2019 de 14 h à 15 h 25.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse: madame Gabrielle Boutin, ses enfants: Carole (feu J.R Bouffard), Aline (Stéphane Lahaye), Paul (Françoise Bisson), Léo, Jean-Yves (Johanne Guay), ses petits-enfants: William, Audréanne, Kévin, Marie-Joëlle, Pascale et sa sœur madame Lucille Desrosiers (feu Jacques Asselin), ainsi que tous les membres des familles Desrosiers et Boutin; neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un remerciement extraordinaire au dévouement exceptionnel des gens impliqués auprès de monsieur Desrosiers du CLSC de St-Lazare. Également à l'équipe des soins palliatifs pour l'attention particulière apportée à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec et le CRCEO) 418525-4385 www.fondationduchudequébec.ca. La direction des funérailles a été confiée à la