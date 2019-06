FECTEAU, Lucie Drouin



Quand s'éteint la plus belle des lumières, nous perdons le plus précieux de nos repères. Tu as été pour nous la meilleure des épouses et une maman en or avec le plus grand des cœurs. Tu resteras à jamais le plus beau chapitre de notre vie.Au CHSLD de Sainte-Marie le 27 mai 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Lucie Drouin. Elle était l'épouse de M. André Fecteau. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 7 juin 2019 de 19h à 21h. Le samedi 8 juin 2019 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil outre son mari André, ses enfants: Daniel, Martin (Annie Desaulniers) et Elisabeth; sa sœur et ses frères: Martha, Richard (Lise Laflamme) et Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Céline, Denis, Brigitte (feu Daniel Lizotte), Paul, Marie-Claude (Guy Caron), Jacynthe (Louis Veilleux). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. En plus d'une carrière professionnelle bien remplie, Lucie a été très impliquée dans son milieu à titre de: Présidente d'un Comité de parents de l'hôpital de Beauceville, Présidente du CRDP Chaudière-Appalaches, Présidente du Club Richelieu Nouvelle-Beauce, Présidente du Club Richelieu de Sainte-Marie, Présidente de BNI et a siégé sur les conseils d'administration des Petits danseurs de Sainte-Marie, de la Maison Dupuis et du Comité de revitalisation du Centre-Ville de Sainte-Marie. La famille tient à remercier la Dr Julie Lemieux de l'équipe d'oncologie, la Dr Sylvie Nadeau du département d'ORL de l'Enfant-Jésus de Québec, le Dr Raymond Néron ainsi que le personnel du CLSC et des soins palliatifs de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués. Dons suggérés : Société canadienne du cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc, Fondation du Richelieu International : www.richelieu.org/accueil