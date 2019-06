CLOUTIER, Gaetan (Ti-Père)



À la Maison Catherine de Longpré, le 1er juin 2019, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé M. Gaetan Cloutier, époux de dame Reine-Aimée Maheux, fils de feu Odilon Cloutier et de feu Yvonne Bolduc. Il demeurait à Saint-Odilon.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances ausamedi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Johanne (Léon Cloutier), Nicole (Côme Drouin), Manon et Lisa (Eric DeBlois); ses petits-enfants: Sandra Cloutier, Carole-Anne Drouin (Pascal Giguère), Catherine Drouin (Samuel Légaré), Justin et Ariane DeBlois; ses arrière-petits-enfants: Ana Kim et Maëva Giguère et Maxime Légaré. Il était le frère de: Thérèse (feu Gildas Ferland), feu Lewis (Evangeline Cloutier), Edgar (feu Céline Vachon), Camille (feu Lauréanne Gagnon), feu Jacqueline, feu Rose-Ange (feu Rock Gagnon), Eloise (feu Wolfe Burger), feu Suzette (Jean-Yves Dupont), Noëlline (feu Gratien Turcotte), Daniel (Denise Jacques), feu Néry, Lisette (feu Pierre Reid), feu Jacques, feu Diane, feu Léandre (Lise Roy), Alain (Francine Bilodeau), Lilianne (feu Gabriel Gagnon) et Martine (Michel Jacques). Il était le beau-frère de: feu Hervé (Louiselle Nolet), Lorraine (feu Victor Turcotte), Rose et Réjeanne (Richard Gagné). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Maison Catherine de Longpré pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Catherine de Longpré, 1140, 20e rue ouest, Saint-Georges, Qc G5Y 7M1 https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/