ROCHEFORT

Jeanne Chamberland



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le mardi 28 mai 2019, est décédée à l'âge de 103 ans et 10 mois, madame Jeanne Chamberland, épouse de feu monsieur Philodort Rochefort. Elle était la fille de feu Bélonius Chamberland et de feu Victoria Dion. Elle demeurait à Lac- Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 13h30 à 15h15.et de là au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Huguette (Gérald Dion), feu Yvon (Hélène Tardif) et Jacques (Jocelyne Lessard); la grand-mère de: Norbert et Marie-France Dion, Dany et Sonia Rochefort, Stéphane et Josée Rochefort et l'arrière-grand-mère de 14 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Gervaise (feu Josaphat Perreault), feu Marie-Ange (feu Lucien Toutant), feu Marie-Blanche et Gisèle (feu Gérard Gagnon). De la famille Rochefort, elle était la belle-sœur de: feu Aimée (feu Emile Grégoire), feu Aurore (feu Adélard Telmosse), feu Antonio (feu Irène Fortin), feu Armand (feu Espérance Perreault), feu Joseph (feu Noëlla Mc Caughry), feu Bella (feu Florent Cloutier), feu Candide (feu Emilien Plante), feu Fleur-Ange (feu Paul St-Sauveur), feu Alfreda (feu Paul Cloutier), feu Hormidas (Estelle Nadeau), feu Gaston, feu Thérèse (feu Lucien Pouliot), feu Gisèle (feu Henri Paquet) et Angèle (Emmanuel Coutu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Sanatorium Bégin pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.