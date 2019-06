BOUTIN, Gertrude Sirois



À Lévis, le 25 mai 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Gertrude Sirois, épouse de feu monsieur Jean-Paul Boutin, fille de feu madame Marie Carrier et de feu monsieur Théophile Sirois. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Diane (feu Gilles Douville) et Suzanne; ses petits-enfants: Jean-Bernard (Karine Nadeau), Sébastien (Karine Asselin), Mélanie (Jean-François Brochu); ses arrière-petits-enfants: Félix, Sarah-Jade, Léa-Maude, Emy et Danica, Loïc, Lucas, Marilou et Fahée, Maïsa, Mia, Zackiel, Emma et sa belle-sœur Madeleine Bégin (feu Gaston Sirois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 1er étage des soins aux Marronniers et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 17h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement.