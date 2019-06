GILBERT, Gabriel



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 25 mai 2019, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gabriel Gilbert, époux de feu madame Ginette Guérard, fils de feu madame Evangéline Lortie et de feu monsieur Philippe Auguste Gilbert. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La disposition finale des cendres aura lieu ensuite au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Michel Cloutier) et Martin (Martine Morin); sa petite-fille Joanie Cloutier (Guillaume Huot); son petit-fils Justin Gilbert; son arrière-petits-fils Charles Huot. Il était le frère de feu Roger (feu Thérèse Jean), feu Jacqueline (feu Raymond Bussières), Claude (feu Colette Gingras), feu Denise, Micheline (feu Guy Baribeau) et feu Jocelyne (Robert Thivierge). Il était le beau-frère de Jocelyne Guérard (Antonio Boucher) et feu Jeannine Guérard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, téléphone : 418 627-5527, site web : fondationmauricetanguay.com. Des formulaires seront disponibles sur place.