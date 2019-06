CAMPAGNA, Marcelle Perron



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 22 mai 2019, à l'âge de 102 ans et 8 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Marcelle Perron, épouse de feu Joseph Campagna. Fille de feu Elzeor Perron et de feu Demerise Tremblay, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Louise Baron), Denise (Jean Poirier), Pauline, Françoise (Jocelyn Béland), Jocelyne (Michel Fortier), Claudette (Michel Tremblay) et Richard (Jacinte Dussault); ses petits-enfants: Christine, Sébastien, Éric, Nicolas, David, Maryse, Marie-Noëlle, Mathieu, Guillaume, Claudine, Jean-François et Catherine et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Nathaniel, Florent, Alicia, Pierre-Olivier, Ophélie, Edward, Henry, Vincent, Noémie, Billy, Maxim, Lily-Rose, Lou et Simon; ses frères et sœurs: feu René, feu Joseph, feu Ernest, feu Armandine, feu Marie-Louise, feu Édouard, feu Napoléon, feu Raymond, feu Ernest, feu Albert et feu Estelle; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Campagna. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins duLa famille recevra les condoléancesde 10h à 11h en l'église St-Pascal-des-Maizerets.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de toute la famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de CHU de Québec (département des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise) (1825 Boulevard Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4). Pour rendre hommage à Mme Perron, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com