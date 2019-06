ROY, Marielle Lacasse



Entourée de l'amour de ses filles, Marielle nous a doucement quittés le 30 mai 2019 à l'âge de 79 ans. Elle demeurait à Armagh.Elle est allée rejoindre son époux, feu Yvon Roy, son père feu Philippe Lacasse et sa mère feu Rosa Turgeon. Elle laisse dans le deuil, ses filles: Marie-Josée (Daniel Mercier), Lucie (Pierre Audet), Renée et Dorothée; ses petits-enfants: Émile, Julien, Olivier, Nicolas, Mathieu, Audrey, Jérôme (Megan), Étienne et Élyse. Elle était la sœur de Rachel (feu Roch Noël), Jeannine, Carmen (Clovis Tanguay), feu Daniel (feu Louise Gagné), feu Camille (Hélène Beaudoin) et d'André (Blanche Mayrand). De la famille Roy, elle était également la belle-sœur de: feu Roger (feu Rachel Chabot), feu Gisèle (feu Rodrigue Dion), Lorraine (feu Bernard Dumont), feu Madeleine (feu Robert Bourbonnais), feu Pierrette (feu Réal Laliberté), Lucette (feu Gérard Guillemette), Françoise (Jean Michaud), feu Yves (Claudette Lapointe), Louise (feu Gilles Bergeron), Monique (Henri Ménard), Maurice (Thérèse Grenier). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis qui lui étaient si chers. La famille recevra les condoléances auà compter de 11h30.et de là, au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière d'Armagh. Nous désirons remercier le personnel du troisième étage de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le personnel de la Maison d'Hélène ainsi que docteure Annie Mercier pour la qualité des soins mais surtout pour leur approche chaleureuse et empreinte de compassion. Un grand merci à tous les proches qui ont supporté Marielle et la famille tout au long de la maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la