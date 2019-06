BOLDUC, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 3 juin 2019 à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Réal Bolduc, époux de Mme Ghislaine Filteau et fils de feu Lucien Bolduc et de feu Fleur-Ange Fortin. Il demeurait à St-Antoine de Tilly. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Alexandre (Christine Lachance), Maxime (Amélie Jacob), Jimmy (Marie-Eve Fortier), ses petits- enfants: Camille (Jonathan Langlois), Billy, Mathis, Manuel, Anthony, Kyliane et Sofia, ses frères et soeurs: Marcellin (Mado St-Laurent), Jacques (Céline Renaud), Paquerette (Jacques Duplain), Gaétan (Adrienne Bilodeau), Suzanne (Armand Fecteau), Alain (Carmen Corbin), Cécile (Jacques Villeneuve), Michel (Nicole Nadeau), Jérome (Sylvie Morin), Luciano, ses beaux-frères et belles-soeurs: Madeleine Filteau (André Lafleur), Gisèle Filteau (Gaston Meunier), Jeannette Filteau (Gilles Labrecque), Jean-Pierre Filteau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout particulier à la merveilleuse équipe du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci pour votre humanité et les petites attentions qui font une grande différence. Et un grand merci à M. Martial Dumais pour sa généreuse cohabitation à la fin. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 17h.