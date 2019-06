LAVOIE, Bernard



À son domicile, le 30 mai 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Bernard Lavoie époux de madame Monique Leblanc. Il demeurait à Saint-Pamphile. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Christine Harvey) et Michel (Caroline Boulanger) ; son petit-fils Pier-Olivier Lavoie; ses sœurs : Odette (Denis Derosa) leur fille " sa filleule " Stéphanie (Steve Talbot), ainsi que Sylvie (Alain Anctil) et leurs enfants Valérie (Derek Bergmann) et Alexandre (Laurianne Samson) ; de la famille Leblanc, il était le beau-frère de : feu Réal (Madeleine Prud'homme), Marie-Paule (feu Joseph Lebel), Thérèse (feu François Leblanc - Roland Langevin), feu Rose (feu Camille Thibodeau), Georges, Cécile, feu Gérard et Fernande (Nicolas Torressin). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à madame Fernande Robichaud pour sa présence et son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 11h.