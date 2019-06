SLATER, Henri



À Québec, le 21 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Henri Slater, conjoint de dame Claire Gingras. Né à Québec, le 5 février 1929. Il était le fils de feu dame Marie-Anna Robitaille et de feu monsieur Harold Slater. il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre sa conjointe Claire, monsieur Slater laisse dans le deuil son fils Sylvain (Nathalie Bolduc); son petit-fils Vincent (Sarah-Émilie Binet-Morneau); ses frères et belles-sœurs: Raymond (Micheline Dubé), Georges (Dina Huot), Yvette Fleury (feu Harvey), Monique Châteauneuf (feu Guy); de la famille Gingras : André (Claudette Auclair), Paulette, Claire Denis (feu Alain), Dorothy McDougall (feu Réal); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Henri était également le frère de feu René (feu Mona Semprini), feu Anne-Marie (feu Hector Tremblay). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer, Tél.: 1-877-336-4443, Site: www.fqc.qc.ca. Les funérailles sont sous la direction de