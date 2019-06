PETITCLERC, Jean-Pierre



À Québec, le 27 avril 2019, à l'âge de 72 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jean-Pierre Petitclerc, époux de Mme Diane Giroux. Fils de feu Arthur Petitclerc et de feu Marie-Claire Hudon, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Cédric et Adam; son petit-fils Evan Lessard; ses frères ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux : feu Lise (Daniel Langlois), Hélène (Luigi Caporicci), Lucie (Daniel Wagner), André (Line Boucher) et Richard (Dominique Vachon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le dimanche 9 juin 2019 de 13h à 15h. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour les membres du service d'urgence pour leur grande humanité et leur compassion.