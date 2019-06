BLOUIN, Pierrette (Mimi)



Au CHSLD de la Vigi Saint-Augustin le 1er Juin 2019, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Pierrette Blouin, épouse de feu monsieur René Nolin. Elle était la fille de feu monsieur Polycarpe Blouin et de feu dame Yvonne Hamel. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line et Patrick (Isabelle Plamondon); ses petits-enfants: Bryan (Vanessa Vandersleyen), Audrey (Jérimy Manning) et Kevin; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille tient à remercier le CHSLD de la Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués.