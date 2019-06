FISET, Gaétan



C'est entouré d'amour que monsieur Gaétan Fiset, propriétaire des Serres Giguère, est décédé le 1er juin 2019, à l'hôpital Laval (IUCPQ) à l'âge de 63 ans, conjoint de madame Christiane Poirier, fils de feu monsieur Rosaire Fiset et de madame Rita Coutu. Il demeurait à Neuville. Selon ses dernières volontés une cérémonie aura lieu dans l'intimité avec la famille, ses proches et ses amis(es). Il a été confié auOutre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Francis, Marie-Millie (Charles Michaud) et Mathieu; ses petits amours: Juliette, Alice, Roxanne, Louis et Magalie; ses frères et soeurs: Réjean, Marcel (Claudette Gasse), Nicol (Pierrette Boudreault), Micheline (feu Georges-Gilles Michel) Jeannine (Léopold Lavoie), Lucie (François Potvin); sa belle-mère Jeannine Godbout; sa belle-soeur Brigitte Poirier (André Drapeau); sa filleule Martine Fiset, ses filleuls: Gabriel Potvin et Jean-Christophe Drapeau; ainsi que plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel en pneumologie ainsi que celui des soins palliatifs du 3ème étage du pavillon Notre-Dame de l'hôpital Laval pour leur délicatesse et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don a la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org