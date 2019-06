DOYON, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juin 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée Diane Doyon, épouse de Henri-Paul Turmel, fille de feu Paul-Émile Doyon et de feu Gemma Poulin, belle-fille de madame Marie-Anne Poulin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux et sa belle-mère, elle laisse dans le deuil ses filles : Cindy, Linda (Luc Delisle), Josée (Nicolas Roberge) et Isabelle (David Turcotte); ses petits-enfants : Gabrielle et Tessa Delisle, Laurence et Ludovic Roberge; ses soeurs et son frère : Francine (feu Claude Morin, Aurélien Bernard), Pauline (Luc Boucher) et Robert (France Roy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turmel : feu Marguerite (Gaétan Camiré), Jean-Guy (Yolande Guillemot), Micheline (Gilles Ferland), Robert (feu Huguette Doyle, Danielle Desjardins), Normand (Christiane Couture), Roland (Julie Thibodeau), Céline (Daniel Bolduc), Pauline (Rock Godbout), Michel (Dominick Lanoue) et Lorraine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer(https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).à compter de 11h.