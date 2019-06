DORVAL, Marguerite



À son domicile, à Lévis, le 22 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marguerite Dorval, fille de feu madame Marie-Laure-Mercier et feu monsieur Hilaire Dorval. La famille accueillera parents et ami(e)s aude 10h à 11h20; par la suite,et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Viateur (feu Liliane Gosselin), Jean-Marie (Géraldine Mercier), Jean-Marc (Françoise Lamontagne), feu Hélène, Louis-André (Doris Chabot), Lucille (Jean-Claude Sirois), Cécile (Paul-Émile Leblanc), Henri (feu Céline Duchesneau), feu Denis, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'A.V.C. au 261-4715, av, des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église de La Durantaye. La direction des funérailles a été confiée à la