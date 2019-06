RANCOURT, Bernard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Bernard Rancourt, époux de Monique Pellerin. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Jacques Sirois), Suzanne (Jean-Louis Dorval), Guy (Diane Vachon), Nancy (Michel Bisson) et Jean-François (Mylène Quirion); ses petits-enfants: Jean-Sébastien Sirois (Andrée-Anne Beaudry), Sabrina Sirois (Guillaume Désilets), Jonathan et Étienne Dorval, Christina, Gabriel (Laurence D'Amour) et Frédérique Rancourt, Jennifer Bisson, Livia et Jack Rancourt; ses arrière-petits-enfants: Maxim et Théo Sirois, ainsi que Charlotte Désilets. Il était le frère de feu Gemma (feu Gilles Gamache), feu Marcel, feu Raymond, feu Roger (Doris Martel) et André (feu Louise Vallée); le beau-frère de feu Thérèse, Jacqueline (feu Roland Fortin), feu Marcel (feu Huguette Labonté), Jean-Marc, feu Colette (feu Jean-Guy Aubert), Yves (Charlotte Boies), André (Dorothée Châtigny), Louisette, Micheline (feu Simon Perreault, Paul Dumont) et Ginette (Roger Miville-Deschênes). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/support-us/give-a-gift-in-memory-or-in-honour/?region=qc.La famille vous accueillera aude 19h à 22h et le samedi le 8 juin de 10h à 12h30.