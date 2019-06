DION, Pierrette



À l'hôpital Jeffery Hale, le 15 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Pierrette Dion fille de feu madame Éva Piché et de feu Lionel Dion. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présences des cendres à lade 11h à 12h45 et sera suiviLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil ses filles; Sonia (René Pellerin), Johanne (Gérald Desruisseaux), ses petits-enfants Stéphanie, Kassandra, Raphael et Sabrina (James Trépanier), ses sœurs Louise Dion et Micheline Dion, sa nièce Sylvie Champagne (Alain Paquet), ainsi que de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Jeffery Hale pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.