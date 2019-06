DUSSAULT, Jacques



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Dussault, époux de feu madame Thérèse Proulx, fils de feu monsieur Louis-Arthur Dussault et de feu madame Blanche Simard. Il demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueilleraà 9h30 au centre commémoratifet ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de la Nativité. Monsieur Dussault laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Pierrette (feu Robert Grenier), Hélène (Guy Paré), Denise (Réal Carrière), Pierre (Marie-Paule Therrien) et Louis (Suzanne Andrews); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Lauberivière, 401, rue Saint-Paul Québec, (Québec) G1K 3X3