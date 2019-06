PARÉ, Paul-Henri



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 juin 2019 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Paré, époux de dame Claire Goulet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire Goulet; ses enfants : René (Jocelyne), Marie-Josée et Vicky; ses petits-enfants : Caroline Denis (Kevin), Francis Paré, Mélyssa Paré Bourgeois (Simon) et Andrew Paré; ses arrière-petits-enfants : Ethan, Oliver, Emma et Lyvia; ses frères et sœurs : Marguerite (Richard), Thérèse (Walter), Jean-Marie (Pierrette), Michel, Lucienne (Pierre), Lucien Simard ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec QC, G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.