OUELLET, Réal



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 mai 2019, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédé monsieur Réal Ouellet, époux de feu dame Thérèse De Ladurantaye, fils de feu dame Joséphine Coulombe et de feu monsieur Victor Ouellet. Il demeurait à la Résidence Labrie Morneau de Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. Il était le père de : Jacques (Monique Richard), Yvette, feu Yvan, Michel (Claire Marois), Françoise, Vincent, feu Solange, Charles (Fabienne Ouellet), André (Madeleine Poulin), Ghislaine (Jeffrey Bordeleau) et Gérald. Il laisse également dans le deuil ses 20 petits-enfants, leur conjoint(e) et plusieurs arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Adrien (Mariette Gagné), feu Roger (feu Rita Bélanger), feu Marie-Marthe (feu Jean-Paul Gareau), feu Philippe (feu Berthe Ouellet), feu Jeannette, feu Thérèse (feu Roland Fortin), feu Madeleine (Clément Guay), feu Aurèle, feu Gérard (feu Marie-Claire Messervier), feu Robert (Rose-Marie Thiboutot), feu Jeannine (feu Magella Girard), feu Pierrette, Georgette (Roger Lequy) ; de la famille De Ladurantaye : feu Paul-Eugène (feu Lucille Tremblay) et feu Annette (feu Lucien Beaumont). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, pour leurs attentions et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob Cap-Saint-Ignace (Québec), GOR 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 7 juin 2019 de 19h à 21h30; samedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation cimetière paroissial.