DAIGLE, Ernestine Légaré



Au CHUL, le 2 juin 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Ernestine Légaré, fille de feu dame Eva Lirette et de feu monsieur Ernest Légaré. Elle était l'épouse de feu monsieur Achille Daigle. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale du 4ième étage en gériatrie au CHUL et tout le personnel du Manoir Le Bel Âge pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Pavillon CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.