PARÉ, Gilberte



Dans son sommeil, le 29 avril 2019, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Gilberte Paré, épouse de monsieur Armand Jinchereau, fille de feu madame Germaine Beaulieu et de feu monsieur Georges-Emile Paré. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Hélène Côté) et Diane; ses petits-enfants: Éric et Andrée-Anne. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Charles-Aimé (feu Rose-Aline Rhéaume), feu Raymond (Aline Noël), Guy (feu Yolande Morency 1ères noces, Jocelyne Poirier), Jeannette (Jacques Jinchereau), feu Léandre (Claire Laroche), Pauline (feu Rénald Collin), feu Oscar, Monique, Lucille (Yvan Dufour), Richard (Diane Blais), feu Raymond (Aline Noël) feu Oscar, feu Jean-Yves (Laurette Fournier), Richard (Diane Blais), feu Roger (Cécile Fortin) et feu Yvette (feu René Lacroix). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.