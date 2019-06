LABRECQUE, Angénor



Au CHSLD Christ-Roi de Québec, le 3 juin 2019, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Angénor Labrecque, époux de feu Rosanne Bernard. Il était le fils de feu Albert Labrecque et de feu Marie-Laure Carrier. Il demeurait autrefois à Saint-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son fils Régent (Carole Breton). Il était le frère de : feu Roland (Rosanne Guillemette), feu Aldéa (feu Alphonse Couture), feu Léopold (feu Jeannine Labrecque) et feu Fidèle. De la famille Bernard, il était le beau-frère de : Ozanam (Thérèse Carbonneau), feu Doris (feu Lucien Aubé), Roger (Antoinette Leroux), feu Gérard et feu Léandre. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par une offrande de messe à la fabrique de Saint-Raphaël, 86, rue Principale Saint-Raphaël (Québec) G0R 4C0. La direction des funérailles a été confiée à la