MANUEL, José



À Québec, le 22 mai 2019, est décédé à l'âge de 63 ans, Monsieur Manuel José. Après une courte mais courageuse lutte contre le cancer. Il était le fils de feu Joaquim José et de feu Joaquina Martins. Il était le président et copropriétaire avec ses frères Joaquim José et Fernando José de Terrassement Portugais, entreprise ayant fait sa marque dans la ville de Québec et des environs. Il laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Joaquim (Maria Mendes), Fernando (Fernanda Gonçalves), Paula (Américo Mendes), Maria, Albertina (Joaquim Simoes), ses neveux et nièces: Isabel (Eugenio Domingues), Odette, Miguel, Silvia (Orlando Mirra), Natalina (Carlos Gaspar), Sergio (Lidia Ferreira), Helder (Marie-Hélène Ouellet), Sonia, Tommy (Jacinthe Marquis), William (Marie-Hélène Chabot), Helsa, Mathieu (Claudie Pelletier). Il laisse dans le deuil aussi plusieurs cousins, cousines, nombreux amis(es) et employés. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins. La famille recevra les condoléances aule vendredi 7 juin entre 17h et 20h ainsi que le samedi 8 juin entre 8h00 et 9h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, Rue Dorchester, Bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. Pour plus de renseignements sur la fondation: téléphone (418) 657-5334 ou par internet au www.fqc.qc.ca. Pour rendre hommage à Monsieur José, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com