NADEAU, André



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur André Nadeau, époux de dame Louisette Duchesneau, fils de feu dame Eva Bolduc et de feu monsieur Julien Nadeau. Il demeurait à Neufchâtel, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 10h et seraOutre son épouse, il laisse dans le deuil, ses fils: Johnny, René, Michel (Johanne Mauger); ses petits-fils: Francis, William et leur conjointe; ses arrière-petits-enfants: Nolan et Olivia; ses sœurs et son frère: Aline (feu Roland Pouliot), Marguerite Goudreau (feu Raymond), Ghislaine (feu Marcel Béland), Philippe (Jacqueline Lanseigne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duchesneau: Murielle (feu Jacques Chamberland), Lino (feu Claudette Fortin, Monique Nadeau), Michel (feu Jocelyne Verret, Gynet Dubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Saint- François d'Assise et des soins palliatifs de l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise, Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418 525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.