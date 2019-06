ST-CYR, Madeleine Boutin



Au Centre d'Hébergement St-Jean- Eudes, le 23 mai 2019, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée dame Madeleine Boutin St-Cyr, épouse de feu Laurent St-Cyr.La disposition des cendres se fera avec la famille, à une date ultérieure, au cimetière St-Charles. La famille vous accueillera à la sacristie une heure et demie avant la cérémonie, à compter de 9 h 30. Elle laisse dans le deuil ses enfants et gendres: Colette, Louise, Jacques, Céline (Denis Blouin) et Nicole (Gilles Bouchard); ses petits-enfants: Stéphan Leclerc (Nancy O'Grady), Éric Leclerc (Nancy Aubert), Jessica Leclerc (Dominic Paré), Jean-François Hudon (Marie-Ève Rhéaume), Renée Hudon, André Hudon (Valérie Boudreau), Alexandra St-Cyr (Antonin Besner), Gabrielle St-Cyr (François Maillet), Marie-Pier Bouchard (Yannick Dion), Joanie Bouchard (Kévin Drolet) et Charles-Olivier Bouchard; ses arrière- petits-enfants: Joé, Maèva, Mia, Maïly, Félix-Olivier, Megan, Yohan, Nathan, Emma, Maila, Élie, Édouard, Léo et Odélie; son beau-frère et ses belles-sœurs: Jean-Louis St-Cyr (Claire Drolet) et Yolande St-Cyr, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Merci au personnel de St-Jean-Eudes et à Francine, sa voisine, de l'avoir accompagnée au cours de ces 8 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 500-3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél.: 514- 259-3422, site web: https://www.diabete.qc.ca, ou encore à l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, 222-1173, boulevard Charest Ouest, Québec (Qc), G1N 2C9, tél.: 581-741-4994, site web: https://www.aqdm.org/index.html, deux maladies qui ont sérieusement réduit la qualité de vie de notre mère. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.