PEIXOTO ALVES VILELA

Maria-Luisa



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Maria-Luisa Alves Vilela, épouse de monsieur David Alves Peixoto. Née au Portugal, elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifElle laisse dans le deuil son époux monsieur David Alves Peixoto; ses enfants: Elisabeth (François Poliquin), Lucie (Gabriel Côté) et Daniel; ses petits-enfants: Emilie, Catherine et Ann-Laury; ses frères et sœurs beaux-frères et belles-sœurs des familles Alves-Vilela et Alves-Peixoto vivant dans différents pays d'Europe ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca