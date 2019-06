CHOUINARD, Lorenzo



À l'Hôpital de Montmagny, le 31 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Lorenzo Chouinard, époux de madame Madeleine Simard. Il était le fils de feu monsieur Herménégilde Chouinard et de feu dame Albéa Simard. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine, ses enfants: Germain (Julie Montminy), Chantal, sa petite-fille: Émilie Arseneault, ses frères et sœurs: feu Richard (Marie-Claire Blais), Monique (feu Daniel Proulx), Yvon, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la