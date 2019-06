TREMBLAY, Carmen



Au CHSLD Jardins du Haut-St-Laurent à St-Augustin de Desmaures, le 30 mai, à l’âge de 87 ans et 9 mois, est décédée entourée de l’amour de ses enfants, madame Carmen Tremblay, épouse de feu monsieur Louis-Joseph Jean, fille de feu monsieur Aimé Tremblay et de feu madame Alice Gagnon. Elle demeurait autrefois à Clermont. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lale samedi, 8 juin de 8h30 à 10h20.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Christine, Louise (Pierre Blouin), Isabelle (Richard Lessard), Nathalie (Yves Martineau), Patrice (Josée Girard); ses petits-enfants: David (Anne Séguin Godin), Etienne, Jean-Sébastien, Maude (Xavier Goulet), Maxim (Chloé Stéfanik) et Frédérik; son frère: Raymond (feu Jeannine Forgues); sa belle-soeur: Angèle Boulianne (feu Lawrence Tremblay); ses belles-soeurs de la famille Jean: Rhéa et Noéma Simard (feu Henri jean); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Lucienne (Adrien Gauthier), Paul-Henri (Florence Provencher), Fernande (Gérard Tremblay), Maurice, Daniel, Lawrence, Jean-Gilles, Elise (Ghislain Murray); ses beaux-frères et belles-sœurs: Suzanne (Paul-Emile Emond), Marie-Laure (Napoléon Imbeault), Marie-Ange (Elie Dufour), Fernande (Guy Warren), Arthur (Blandine Dufour), Henri, Jacques (Victoire Duchesne) et sa tante Rose Tremblay (Paul Girard). La famille tient à remercier le personnel du 3ième étage du Fleuve (Jardins du Haut St-Laurent) particulièrement le Dr. Marion, ainsi que Audrey, Jeannette, Nancy, Geneviève Daniel, Hélène, Jocelyne et Denis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lauberivière ou à la Fondation Gilles Kègle. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la